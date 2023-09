Apple a récemment levé le voile sur ses nouveaux modèles d’iPhone 15 (Plus) et iPhone 15 Pro (Max). Cependant, l’un des sujets qui a suscité beaucoup d’intérêt, mais qui n’a pas été pleinement abordé lors de la keynote, est la question de la gestion de la carte SIM. Si l’iPhone 15 est le premier appareil de la marque à totalement adopter l’eSIM aux États-Unis, ce n’est pas le cas pour le reste du monde. Comme nous l’avons déjà signalé dans un précédent article, le tiroir à carte SIM physique demeure une caractéristique des modèles vendus en dehors des États-Unis

Les États-Unis, un marché en avance sur l’adoption de l’eSIM

Il y a un an, Apple introduisait une rupture technologique en lançant les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro sans tiroir pour carte SIM physique aux États-Unis. Au lieu de cela, la compagnie imposait l’utilisation d’un eSIM intégrée directement à la puce A17 Pro (ou A16) du téléphone. Cette carte électronique s’active via l’interface d’iOS, permettant aux utilisateurs d’ajouter soit leur SIM de l’opérateur actuel, soit de choisir parmi les différents forfaits proposés chez les opérateurs concurrents.

Pour l’iPhone 15, les rumeurs suggéraient une expansion de cette fonctionnalité à d’autres marchés, notamment en France et dans certains pays européens. Néanmoins, ces anticipations ne se sont pas concrétisées. Si la version américaine de l’iPhone 15 reste dépourvue de tiroir pour carte SIM, la version européenne, elle, conserve cette fonctionnalité.

Diversité des modèles d’iPhone 15 : une offre adaptée à chaque marché

Apple propose quatre versions distinctes de l’iPhone 15, en fonction des marchés sur lesquels elles sont vendues. Outre les modèles américain et européen, un troisième modèle est spécifiquement adapté aux besoins du Canada, du Japon et du Mexique, principalement en ce qui concerne les types de réseaux supportés.

La quatrième version est destinée au marché chinois et comporte une double SIM physique, une fonctionnalité jugée indispensable pour ce marché. Pour les utilisateurs dans d’autres pays, l’option d’ajouter une ligne secondaire, que ce soit pour des besoins professionnels ou pour un numéro de téléphone étranger, est également disponible mais nécessitera l’activation via eSIM.

Le futur de la SIM chez Apple : une évolution progressive

Bien qu’Apple ait souligné les avantages de l’eSIM, tels que l’augmentation de la sécurité et la possibilité de libérer de l’espace interne dans le téléphone, son adoption mondiale est freinée par le rythme lent d’acceptation de cette technologie par les opérateurs de télécommunications à l’échelle globale. Il est donc probable que nous devrons attendre encore un peu pour voir l’élimination complète des cartes SIM physiques dans les modèles d’iPhone vendus en dehors des États-Unis.

Rappelons que l’iPhone 15 est en précommande dès aujourd’hui à partir de 14h, et les livraisons débuteront le 22 septembre.