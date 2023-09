L’iPhone 15 Pro montre un peu plus ses entrailles aujourd’hui avec une vidéo de démontage. C’est l’occasion de voir qu’Apple a opéré à des changements au châssis, ce qui permet notamment de faciliter le démonter et avoir des réparations moins chères.

Comme nous l’avons récemment vu, Apple demande respectivement 599 et 669 euros pour faire une réparation des iPhone 14 Pro et Pro Max suite à un dos en verre brisé. Avec les iPhone 15 Pro et Pro Max, cela tombe respectivement à 199 et 229 euros. Autant dire que la différence est plus que notable.

« Si vous devez remplacer la vitre arrière, il vous suffit de la chauffer, de la retirer et de déconnecter le câble flexible de l’arrière de la carte-mère », explique PBKreviews dans son démontage de l’iPhone 15 Pro. La vidéo montre les différentes étapes, ainsi que les composants, dont la nouvelle puce A17 Pro. On apprend aussi que la capacité de la batterie est de 3 274 mAh, comme cela avait déjà été suggéré.

Comme on peut s’en douter, ce démontage ne sera pas le seul. D’autres verront le jour sachant que les iPhone 15 et 15 Pro seront disponibles dès demain. Il faut notamment s’attendre à un démontage par iFixit qui sera détaillé, avec des précisions sur chaque composant utilisé par Apple.

Apple et les revendeurs ont expédié aujourd’hui les iPhone 15 avec une livraison demain pour les clients qui ont été les premiers à passer une précommande.