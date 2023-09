Apple n’aura finalement pas trop tardé à « résoudre » le soucis de DAS membre trop élevé de l‘iPhone 12 qui avait été notifié par l’ANFR et avait abouti à l’interdiction de commercialisation dans l’hexagone. Comme prévu en effet, la firme de Cupertino a envoyé à l’Agence Nationale des Fréquences la mise à jour d’iOS qui doit normalement corriger ce niveaux d’émission trop élevé. Si tout est ok et que la mise à jour remplit bien son office, l’iPhone 12 sera – probablement – de nouveau commercialisé en France et les utilisateurs possédant déjà l’appareil n’auront plus qu’à le mettre à jour avec la nouvelle version d’iOS. La livraison d’une mise à jour corrective semble en tout cas contredire les déclarations initiales d’Apple, qui prétendait que la mesure de l’ANFR avait été mal faite et que l’iPhone 12 restait dans les clous des taux d’émission valables en Europe.

Pour rappel, l’annonce d’une interdiction des ventes des iPhone 12 en France avait été faite le jour de la présentation des nouveaux iPhone 15/15 Pro, ce qui donnait un peu l’impression d’une forme de récupération politique de la notification de l’ANFR, d’autant que des membres du gouvernement n’avaient pas hésité à communiquer publiquement sur le sujet (ce qui ne se fait jamais d’habitude).