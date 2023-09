Ce 29 septembre marque la disponibilité des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max dans une vingtaine de nouveaux pays. Cela fait suite à la commercialisation initiale le 22 septembre.

Apple a annoncé ses iPhone 15 le 12 septembre dernier à l’occasion d’une keynote. Nous avons ensuite eu le droit à l’ouverture des précommandes le 15 septembre puis la commercialisation le 22 dans plusieurs pays et régions, dont l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Chine, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, l’Inde, le Japon, le Mexique et le Royaume-Uni.

Aujourd’hui, les téléphones sont disponibles dans 21 nouveaux pays. Apple ne les liste pas tous, nous savons seulement qu’il y a au moins le Brésil, Macao, la Malaisie, la Turquie, la Géorgie et le Vietnam.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont plus puissants que les iPhone 15 et 15 Plus avec la puce A17, proposent un meilleur résultat pour la partie photo (notamment l’iPhone 15 Pro Max avec son zoom optique x5), ont le droit à un écran ProMotion (affichage jusqu’à 120 Hz), un boîtier en titane, un bouton Action pour réaliser différentes tâches et plus encore. Il y a tout de même des éléments en commun, dont le port USB-C qui remplace le port Lightning, la Dynamic Island ou encore les tailles d’écran (6,1 et 6,7 pouces).

En France, l’iPhone 15 débute à 969 euros, l’iPhone 15 Plus à 1 119 euros, l’iPhone 15 Pro à 1 229 euros et l’iPhone 15 Pro Max à 1 479 euros.