La fin de 2023 risque d’être compliquée pour les ventes d’iPad. Si l’on en croit l’analyste Erik Woodring de la banque d’investissement Morgan Stanley, le chiffre d’affaires va enregistrer une chute.

Le chiffre d’affaires pour les iPad au quatrième trimestre de 2023 est estimé à 7,2 milliards de dollars, ce qui impliquerait un recul de 23,4% par rapport à la même période un an plus tôt. Les revenus étaient de 9,4 milliards de dollars il y a un an.

À quoi s’attendre pour le trimestre en cours ? Les rumeurs sont contradictoires pour le moment. Ce week-end, il a été dit qu’Apple serait sur le point d’annoncer l’iPad mini 7, l’iPad Air 6 et l’iPad 11, avec une présentation qui aurait lieu cette semaine. En réalité, la rumeur évoquait une annonce pour demain.

Mais d’autres informations ont circulé depuis, suggérant qu’il n’y aura pas de nouveaux iPad cette semaine. En revanche, Apple pourrait bien annoncer l’Apple Pencil 3, à savoir la nouvelle génération du stylet pour ses tablettes. Des médias auraient été conviés pour une présentation.

Dans tous les cas, l’analyste de Morgan Stanley ne semble pas confiant que la potentielle sortie de nouveaux iPad aide à augmenter le chiffre d’affaires. Après tout, les iPad mini 7, iPad Air 6 et iPad 11 sont annoncés pour être des mises à niveau mineures, avec essentiellement un peu plus de puissance et du mieux pour la partie photo.