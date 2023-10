Apple prévoit de sortir une nouvelle paire d’AirPods Max pour la fin de 2024. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, il ne faudra pas attendre à des nouveautés, à part l’USB-C.

Une mise à jour mineure des AirPods Max en 2024

Les AirPods Max ont connu une seule génération qui a vu le jour en décembre 2020. Il est vrai que ce choix peut surprendre quand on sait que les AirPods et AirPods Pro ont, eux, eu le droit à plusieurs mises à niveau et différentes nouveautés au fil des années.

Dans le cas des AirPods Max de 2024, Apple compterait proposer un port USB-C à la place du port Lightning. Cela fait suite à une réglementation de l’Union européenne qui impose le port USB-C sur de nombreux produits. Apple est déjà passé dessus sur les Mac et plus récemment sur les iPhone avec le lancement des iPhone 15. Il y a également les AirPods Pro 2 qui ont connu une révision le mois dernier avec un boîtier de charge USB-C au lieu de Lightning.

Le changement de port va donc permettre de charger son casque avec le même câble que celui pour l’iPhone, le Mac et d’autres produits.

Aucune nouveauté attendue

À quoi s’attendre d’autre ? Apple proposerait d’autres coloris… et c’est tout. Il n’y aurait pas de nouveautés, tout comme il n’aurait pas les dernières puces en date. Cela signifie que la puce H2 d’Apple ne sera pas disponible. Cela implique que le casque ne sera toujours pas en mesure de prendre en charge les fonctionnalités logicielles arrivées avec iOS 17 sur les AirPods Pro, notamment l’audio adaptatif, la conscience conversationnelle, le volume personnalisé et la possibilité de dire « Siri » au lieu de « Dis Siri » pour utiliser l’assistant.

L’absence de la puce U1 signifierait également que les AirPods Max ne supporteraient pas la fonction « Localisation précise ». Autant dire que c’est embêtant pour un casque à 579€, alors que les AirPods Pro moins chers prennent en charge tous ces éléments.