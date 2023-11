Apple prépare iOS 18, qui sera la prochaine mise à jour majeure sur iPhone et iPad. Il faut s’attendre à plusieurs nouveautés. En interne, Apple voudrait que la nouvelle version soit « ambitieuse et convaincante », selon Mark Gurman de Bloomberg.

Il y a eu une pause ces derniers jours dans le développement parce que de nombreux bugs ont été repérés dans la version test d’iOS 18. Apple a donc décidé de se focaliser pendant une semaine sur la correction des bugs en question avant de reprendre normalement le développement. Ce scénario avait déjà eu lieu en 2019, mais c’était très mauvais à l’époque, à tel point qu’il y avait tout de même plusieurs bugs avec le lancement d’iOS 13.

Concernant iOS 18, Gurman indique :

Apple a marqué une pause juste après avoir atteint une étape clé dans le développement d’iOS 18 et de macOS 15. Le mois dernier, l’entreprise a terminé les premières versions internes des mises à jour, y compris les nouvelles fonctionnalités les plus importantes. Lorsqu’Apple arrive à cette étape, connue sous le nom de M1, elle se lance généralement dans le travail pour l’étape suivante, M2. Dans le cas présent, l’interruption du débogage a retardé d’une semaine le début du développement de l’étape M2.

Il y a généralement quatre étapes avant la Worldwide Developers Conference d’Apple en juin, au cours de laquelle la société annonce le nouveau logiciel et publie des bêtas. Chaque étape dure généralement six semaines, dont quatre sont consacrées à l’ajout de fonctionnalités et deux à la correction de bugs. Ce dernier cycle a permis de gagner une semaine supplémentaire dans la gestion des bugs, ce qui a entraîné le retard.