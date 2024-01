Jusqu’à présent, Apple parlait du prix de 3 499 dollars pour son Vision Pro. Il n’y avait pas d’autres d’informations, si ce n’est qu’il y avait la mention « à partir de ». Aujourd’hui, les précommandes sont lancées, les différents prix sont connus et c’est l’occasion de voir qu’on frôle les 4 800 dollars pour le casque avec toutes les options.

4795,95 dollars pour l’Apple Vision Pro toutes options

L’Apple Vision Pro est disponible avec 256 Go de stockage pour 3 499 dollars. En ajoutant 200 dollars, on peut avoir 512 Go. Et en ajoutant encore une fois 200 dollars, il est possible de grimper à 1 To. Viennent ensuite les verres correcteurs pour ceux qui ont des problèmes de vue, l’assurance AppleCare+, le support de batterie Belkin et le coffret de voyage. Dans le détail, cela donne :

Apple Vision Pro (1 To) : 3 899 dollars

Verres correcteurs ZEISS : 149 dollars

AppleCare+ : 499 dollars

Support de batterie Belkin : 49,95 dollars

Coffret de voyage du Vision Pro : 199 dollars

On arrive à un total de 4795,95 dollars (hors taxe !) pour l’Apple Vision Pro toutes options. Et encore, il est même techniquement possible de grimper plus haut et dépasser le seuil de 5 000 dollars en achetant séparément des sangles supplémentaires et des batteries.

Les précommandes sont lancées aujourd’hui aux États-Unis et les premières livraisons se feront le 2 février. Mais comme nous l’avons vu, il y a déjà une rupture de stock et les commandes passées à partir de maintenant affichent une livraison pour mars.