Avec le Digital Markets Act (DMA) en Europe, Apple est obligé de s’ouvrir, ce qui explique l’arrivée prochaine des App Store tiers avec iOS 17.4. Mais pour Phil Schiller, responsable de l’App Store d’Apple, cette ouverture va poser des risques aux utilisateurs d’iPhone.

Apple veut que vous restiez avec son App Store

« Ces nouvelles réglementations, si elles offrent de nouvelles options aux développeurs, comportent également de nouveaux risques. C’est inévitable. Nous faisons donc tout notre possible pour minimiser ces risques pour tout le monde », a déclaré Phil Schiller lors d’une interview avec Fast Company.

Un risque qu’Apple évoque depuis un moment est le fait qu’un utilisateur puisse télécharger une application iPhone malveillante. Apple a déjà annoncé qu’il y aura la notarisation. Cela regroupe un processus automatisé et un examen humain afin d’empêcher autant que possible ces applications malveillantes d’être disponibles sur les App Store tiers. La société a toutefois précisé que la notarisation ne sera pas aussi approfondie que le processus de vérification de l’App Store et les règles auxquelles les développeurs doivent se conformer.

Phil Schiller ajoute :

Depuis plus de 15 ans, nous avons reçu de nombreux commentaires de familles et de gouvernements sur les mesures à prendre pour tenter d’interdire certains types de contenus répréhensibles sur notre App Store ou pour donner aux utilisateurs le contrôle de cette expérience afin qu’ils puissent décider ce qui est le mieux pour eux — et nous avons des règles à ce sujet. Ces règles ne s’appliqueront pas à un autre App Store, à moins qu’il ne choisisse d’établir ses propres règles, avec les critères qu’il aura trouvés. Cela augmente-t-il le risque que les utilisateurs et les familles tombent sur des contenus répréhensibles ou d’autres expériences ? Oui, c’est le cas.

Pour rappel, Apple va imposer de nombreuses règles pour les App Store tiers sur iPhone. Il y aura notamment des frais d’installation pour les développeurs de l’ordre de 50 centimes par utilisateur et par an, tout en sachant qu’une mise à jour d’application coûtera également 50 centimes. Autant dire que cela va repousser beaucoup de développeurs.