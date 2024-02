Au départ, l’Apple Vision Pro est uniquement en vente aux États-Unis. Mais d’autres pays y auront prochainement le droit et l’un d’entre eux serait la Chine. La sortie dans le pays se ferait au plus tard au mois de mai, selon les informations relayées par IT Home.

L’Apple Vision Pro attendu en Chine en avril ou mai

Le processus d’enregistrement de l’appareil auprès du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information serait presque achevé, ce qui ouvrira la voie au lancement du Vision Pro dans le pays.

Naturellement, on peut imaginer que la même phase d’enregistrement a lieu dans d’autres pays. Il n’est donc pas impossible que le lancement du casque de réalité mixte se fasse également dans d’autres régions et pas uniquement en Chine. Pour sa part, Bloomberg avait évoqué la Chine, le Royaume-Uni et le Canada comme les régions ayant le droit au casque dans quelques mois. L’analyste Ming-Chi Kuo l’a rejoint sur ce point, annonçant une disponibilité internationale avant la WWDC 2024 en juin.

Qu’en est-il de la France ? Il se pourrait bien que l’on soit l’un des premiers pays à l’avoir. Bloomberg avait précisé que les ingénieurs d’Apple faisaient le nécessaire pour s’occuper de la traduction de visionOS pour différents pays européens et asiatiques. La France a été citée comme l’un des pays concernés par la traduction.

Une grande question va être de savoir quel sera le prix chez nous. Aux États-Unis, l’Apple Vision Pro débute à 3 499 dollars. Il est important de noter qu’il s’agit ici du prix sans la TVA. Si l’on prend en compte le cours euros/dollars et on ajoute la TVA française, on devrait se rapprocher des 4 000 euros comme prix de départ.