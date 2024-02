L’Apple Vision Pro est disponible depuis peu à l’achat, mais quand verra-t-on la deuxième génération ? Est-ce qu’Apple proposera un nouveau modèle chaque année à l’instar des iPhone ? Si l’on en croit les informations de Mark Gurman de Bloomberg, la réponse est non.

Une attente de 18 mois pour l’Apple Vision Pro 2

L’Apple Vision Pro 2 n’arriverait pas avant au moins 18 mois, selon Gurman. Le grand public va donc devoir patienter un moment, sachant que tout n’est pas parfait avec la première génération. En effet, plusieurs utilisateurs se plaignent du poids, du confort après plusieurs minutes d’utilisation, de l’autonomie plutôt limitée, d’une fatigue oculaire et plus encore.

Sachant que l’Apple Vision Pro est disponible depuis le début du mois, il faudrait attendre au moins août 2025 avant de voir la deuxième génération si le créneau de 18 mois est le bon. Qui plus est, la sortie concerne pour le moment les États-Unis. Les autres pays n’y ont pas encore le droit, mais cela devrait changer au fil des mois. En effet, les rumeurs indiquent que le lancement à l’international devrait débuter avant la WWDC 2024 prévue en juin. Quelques pays seraient concernés toutefois et non le monde entier.

Pour rappel, l’Apple Vision Pro débute à 3 499 dollars. C’est à se demander si la deuxième génération sera plus abordable ou si le tarif restera toujours élevé pour ce qu’Apple appelle l’ordinateur spatial.