Retournement de situation, avec Apple annonçant qu’iOS 17.4 ne va finalement pas mettre un terme aux web apps (PWA) sur iPhone dans les pays de l’Union européenne. Officiellement, Apple avait fait un lien avec le Digital Markets Act (DMA) en Europe, mais le constructeur change aujourd’hui d’avis.

Les web apps restent sur iPhone en Europe

Sur son site, Apple indique désormais :

Précédemment, Apple a annoncé son intention de supprimer la possibilité de créer des web apps sur l’écran d’accueil dans l’Union européenne, dans le cadre de ses efforts pour se conformer au DMA. La nécessité de supprimer cette fonctionnalité s’explique par les problèmes complexes de sécurité et de protection de la vie privée associés aux web apps pour prendre en charge d’autres moteurs de rendu, ce qui nécessiterait la mise en place d’une nouvelle architecture d’intégration qui n’existe pas actuellement dans iOS. Nous avons reçu des demandes pour continuer à offrir la prise en charge des web apps sur l’écran d’accueil d’iOS et nous continuerons donc à offrir la capacité existante des web apps sur l’écran d’accueil dans l’UE. Cette prise en charge signifie que les web apps sur l’écran d’accueil continuent d’être créées directement sur WebKit et son architecture de sécurité, et s’alignent sur le modèle de sécurité et de confidentialité des applications natives sur iOS. Les développeurs et les utilisateurs qui ont pu être affectés par la suppression des web apps sur l’écran d’accueil dans la version bêta d’iOS dans l’UE peuvent s’attendre au retour de la fonctionnalité existante pour les web apps sur l’écran d’accueil avec la disponibilité d’iOS 17.4 au début du mois de mars.

Petit rappel des faits

La bêta d’iOS 17.4 a mis en place des changements qui désavantagent considérablement les web apps en Europe. Elle empêche à ces applications de se lancer dans leur propre fenêtre qui occupe tout l’écran, les reléguant plutôt à s’ouvrir dans Safari, un changement qui a un impact significatif sur leur expérience utilisateur et leur fonctionnalité. Cette mesure a pour effet de réduire les PWA à de simples raccourcis de sites Internet.

Lorsqu’elle était ouverte dans Safari, la web app s’ouvrait comme un favori, sans fenêtre dédiée, ni notifications, ni stockage local à long terme. Les utilisateurs ont constaté des problèmes avec les web apps existantes, tels que la perte de données, puisque la version Safari ne peut plus accéder aux données locales, ainsi que des notifications interrompues.

Il faut savoir qu’avec le DMA, Apple est obligé d’autoriser les moteurs de rendu tiers pour les navigateurs Internet sur iOS. Jusqu’à présent, Apple obligeait Chrome, Firefox et les autres à utiliser son moteur WebKit. Mais avec iOS 17.4, Google, Mozilla et les autres peuvent utiliser le moteur qu’ils préfèrent (Blink/Chromium et Gecko essentiellement). Pour sa part, Apple avait affirmé ne pas pouvoir assurer la sécurité des web apps si l’utilisateur passait par un navigateur utilisant un moteur de rendu autre que WebKit. Mais aujourd’hui, le groupe annonce que les web apps utiliseront tout le temps WebKit.

Bien évidemment, il n’est pas impossible qu’Apple ait soudainement changé d’avis parce que la Commission européenne a annoncé enquêter sur cette affaire. Le fabricant a probablement voulu éviter une amende.