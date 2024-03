Autant Apple veut utiliser Gemini de Google pour l’intelligence artificielle d’iOS 18, autant la société veut se tourner vers Baidu pour la Chine. Il s’est déjà dit qu’Apple et Baidu étaient en train de négocier, mais on apprend aujourd’hui que les deux groupes auraient déjà signé un accord.

Selon le média chinois Cailian Press, Apple va utiliser Ernit Bot de Baidu sur iOS 18 et macOS 15, mais uniquement en Chine. Il est également précisé que le fabricant d’iPhone a eu des discussions avec Alibaba et une autre entreprise chinoise, avant finalement de se tourner vers Baidu pour son IA.

Les régulateurs chinois doivent approuver les modèles d’IA générative avant qu’ils puissent être lancés auprès du public. Ernie Bot de Baidu est l’un des plus de 40 modèles qui ont déjà été approuvés. À l’inverse, Gemini n’est pas disponible en Chine, tout comme Google et OpenAI (ChatGPT) d’ailleurs. Cela explique pourquoi Apple a besoin d’un partenaire local.

Ce développement intervient alors que le patron d’Apple, Tim Cook, s’est rendu en Chine, où il a ouvert un nouvel Apple Store à Shanghai et a rencontré des fournisseurs chinois clés afin de réaffirmer son engagement envers le pays en tant que marché et base de production. Tim Cook a salué l’« énorme contribution » des fournisseurs chinois aux objectifs de neutralité carbone du fabricant de l’iPhone lors d’un sommet de haut niveau organisé par le gouvernement chinois et auquel participait le Premier ministre Li Qiang.

Apple dévoilera ses efforts en IA lors de la WWDC 2024 en juin avec la présentation d’iOS 18. Il reste à savoir si Apple s’appuiera exclusivement sur Google (et Baidu en Chine), ou si le fabricant nécessitera seulement Gemini au moment d’effectuer des requêtes passant par le cloud.