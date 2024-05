L’anneau MagSafe va visiblement évoluer au niveau des iPhone 16, avec un modèle un peu plus fin cette année par rapport aux précédents. C’est en tout cas ce que suggèrent des moules.

« Cette réduction de l’épaisseur pourrait signifier des améliorations dans la technologie de charge sans fil d’Apple, permettant de réduire l’encombrement tout en maintenant ou améliorant la performance de charge », indique ShopSystem qui partage les photos des moules.

Une autre image permet de voir la différence au niveau de l’épaisseur de l’anneau MagSafe.

Il est possible que ce changement oblige les fabricants d’accessoires à faire quelques ajustements. Cela étant dit, il sera très étonnant que les accessoires existants pour les iPhone 15 deviennent soudainement incompatibles avec les futurs iPhone 16. La charge Qi2 sera toujours disponible par exemple.

On notera au passage que les moules montrent un bloc photo vertical pour les iPhone 16 et 16 Plus. Cela confirme de précédentes rumeurs à ce sujet. Apple reviendrait au format adopté à l’époque sur les iPhone X et XS, là où les modèles plus récents ont eu des capteurs photo positionnés en diagonale.

Le choix d’avoir les capteurs photo l’un au-dessus de l’autre devrait permettre de réaliser des vidéos spatiales pour notamment les regarder sur le casque Apple Vision Pro. Les iPhone 15 Pro et Pro Max profitent déjà de ce type d’enregistrement.