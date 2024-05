Les nouveaux iPad Air de 11 et 13 pouces avec la puce M2 ont beau avoir des écrans avec la même technologie, il existe des différences entre les deux. C’est notamment le cas au niveau de la luminosité.

Sur sa page des caractéristiques, Apple précise que l’iPad Air M2 avec son écran de 11 pouces a une luminosité pouvant atteindre 500 nits en SDR. Pour le modèle de 13 pouces, on atteint 600 nits, soit 20% supplémentaires.

Pour rappel, c’est la première fois qu’Apple propose deux tailles d’écrans pour l’iPad Pro. Jusqu’à présent, nous avions uniquement le droit à un modèle de 10,9 pouces. Maintenant, il y a 11 et 13 pouces. L’iPad Air M2 avec l’écran de 10,9 pouces avait déjà une luminosité de 500 nits.

Qu’en est-il de l’iPad Pro avec la puce M4 et son écran OLED ? Là encore, Apple propose deux tailles avec 11 et 13 pouces. Aussi bien l’une que l’autre peut atteindre 1 000 nits pour les contenus SDR. En comparaison, c’était 600 nits sur les précédents modèles qui n’avaient pas d’écrans OLED.

Apple a annoncé les iPad Pro M4 et iPad Air M2 cette semaine lors de la keynote Let Loose. Il est d’ores et déjà possible de les commander. Les premières livraisons se feront le 15 mai, soit mercredi prochain.