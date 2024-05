Apple a récemment annoncé l’iPad Pro M4 et l’iPad Air de 6e génération avec la puce M2. Mais il n’y a pas eu l’iPad mini 7 et c’est normal. La présentation est toujours attendue pour la fin de 2024 au plus tôt, selon Mark Gurman de Bloomberg.

L’actuel iPad mini a vu le jour en septembre 2021, cela fait presque deux ans maintenant qu’il n’a pas eu le droit à un successeur. Il y a donc une attente de la part des amateurs de ce petit format pour une tablette. Mais il faudra encore patienter quelques mois pour découvrir le nouveau modèle.

Quelles seront les nouveautés ? Si l’on en croit de précédentes fuites, l’iPad mini 7 aura la puce A16, là où le modèle actuel a la puce A15. On connaît déjà la puce A16 puisqu’elle est présente dans les iPhone 14 Pro/Pro Max et iPhone 15/15 Plus. Selon Apple, elle propose un gain de 10% pour les performances générales.

Une autre nouveauté serait l’amélioration du capteur photo à l’avant pour les selfies et à l’arrière. L’iPad mini existant embarque un capteur arrière de 12 mégapixels (f/1.8) et un capteur frontal grand-angle de 12 mégapixels (f/2.4). À quoi peut-on s’attendre avec l’iPad mini 7 ? Il n’y a pas de détails précis ici.

D’autre part, la nouvelle tablette aurait le droit à de nouveaux coloris. La génération actuelle est disponible en gris sidéral, rose, mauve et lumière stellaire. Il n’est pas précisé quels seront les nouveaux choix.

Enfin, Apple proposerait un écran différent afin de limiter le « jelly scrolling ». Des utilisateurs ont remarqué un effet élastique au niveau de l’écran de la tablette actuelle. Le texte apparaît de manière irrégulière lors du défilement en mode portrait. Plus précisément, le texte sur le côté gauche de l’écran semble être légèrement en retard par rapport au texte sur le côté droit de l’écran lors du défilement.