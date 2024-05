Apple préparait un tout nouveau modèle d’iPhone 17 pour 2025 avec notamment un changement de design notable selon The Information. Le smartphone serait également plus fin. Après l’iPad Pro M4 très fin, voilà donc que l’iPhone connaîtrait le même sort.

Un tout nouveau design pour une variante de l’iPhone 17 ?

L’iPhone 17 en question aurait pour nom de code D23 chez Apple et profiterait d’un changement de design majeur, à l’instar de ce que avait été l’iPhone X en 2017 par rapport à l’iPhone 7. À cette période, nous avions eu le droit à un écran OLED, le retrait du bouton Home, des bordures plus fines, la fameuse encoche, Face ID, un dos en verre… et un prix en hausse.

Justement, l’iPhone 17 évoqué aujourd’hui aurait un prix supérieur au modèle Pro Max. En France, l’iPhone 15 Pro Max débute à 1 479 euros. On peut donc imaginer que le nouveau modèle atteindra facilement les 1 600 ou 1 700 euros. Il devrait donc devenir le nouveau modèle premium chez Apple.

En ce qui concerne le design, Apple envisagerait de mettre les capteurs photo au centre sur la partie supérieure, au lieu du coin supérieur gauche. Il y aurait également une Dynamic Island plus compacte. Pour ce qui est de l’écran, il aurait une taille comprise entre 6,1 et 6,7 pouces. Parmi les autres caractéristiques potentielles mentionnées figurent un châssis en aluminium, une puce A19 et une caméra frontale améliorée.

Mais faut-il comprendre qu’il y aura cinq modèles d’iPhone 17 ? La réponse est non, le modèle évoqué aujourd’hui serait l’un des quatre modèles attendus. Il se pourrait que l’iPhone 17 Plus ne sorte pas le jour et soit remplacé par ce téléphone au nouveau design. Cela rejoindrait de précédentes informations de l’analyste Jeff Pu qui avait parlé d’un « iPhone 17 Slim ». De son côté, l’analyste Ross Young a assuré que l’écran fera 6,55 pouces.