Les annonces autour du lancement de Tap to Pay sont multiples ces derniers temps, avec désormais l’Italie qui a le droit. Le pays européen rejoint ainsi le Canada et le Japon qui ont accueilli le système ce mois-ci.

Lancement de Tap to Pay en Italie

Avec Tap to Pay, un commerçant peut simplement utiliser son iPhone pour encaisser les clients. Il suffit de poser la carte bancaire sur le smartphone pour effectuer un paiement sans contact ou utiliser un service comme Apple Pay avec son iPhone ou Apple Watch. Cela fonctionne également avec les autres plateformes, dont Google Pay et Samsung Pay.

En Italie, Tap to Pay débute avec Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp et Viva comme plateformes éligibles au système de paiement. Fabrick, Numia et Sella s’ajouteront bientôt à la liste. Aussi, il y a un usage possible dans les Apple Store italiens. C’est compatibles avec les cartes bancaires d’American Express, Discover Global Network, Diners, Mastercard et Visa.

« Tap to Pay sur iPhone a révolutionné l’expérience de la caisse dans tant de types d’activités commerciales en Europe et dans d’autres pays, et nous sommes heureux de nous associer à des plateformes de paiement pour soutenir les commerçants en Italie en leur offrant un moyen simple, sécurisé et privé d’accepter les paiements sans contact via l’iPhone et une application iOS activée par un partenaire, sans avoir besoin d’appareils supplémentaires », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay. « Plus de 4,3 millions de petites et moyennes entreprises en Italie jouent depuis longtemps un rôle clé pour l’économie du pays et, avec les plateformes de paiement, les développeurs et les développeurs d’applis et les réseaux de paiement, nous rendons plus facile que jamais pour les entreprises italiennes de toutes tailles d’accepter les paiements sans contact et de continuer à développer leur activité ».

Tap to Pay a débuté en 2022 aux États-Unis. Apple l’a ensuite proposé dans plusieurs pays. La France y a le droit depuis novembre 2023.