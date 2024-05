Quelques jours après le Japon, Apple annonce la disponibilité de son service Tap to Pay au Canada. Il transforme les iPhone en terminaux de paiement (TPE), ce qui est fort pratique pour les commerçants.

Lancement de Tap to Pay au Canada

Avec Tap to Pay, un commerçant peut simplement utiliser son iPhone pour encaisser les clients. Il suffit de poser la carte bancaire sur le smartphone pour effectuer un paiement sans contact ou utiliser un service comme Apple Pay avec son iPhone ou Apple Watch. Cela fonctionne également avec les autres plateformes, dont Google Pay et Samsung Pay.

Adyen, Moneris, Stripe et Square sont les premières plateformes de paiement au Canada à offrir Tap to Pay sur iPhone. Dans les mois à venir, Aurus, Chase Payment Solutions, Fiserv et Helcim offriront à leur tour le service dans le pays. D’autre part, les cartes bancaires compatibles sont celles d’American Express, Interac, Mastercard et Visa.

« Les Canadiens comptent de plus en plus sur une variété d’options de paiement numérique et sans contact, c’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à des plateformes de paiement pour offrir aux commerçants du Canada une capacité privée, sécurisée et facile à utiliser qui répond aux besoins des clients là où ils se trouvent », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay. « Nous avons constaté que les commerçants et les clients du monde entier apprécient la polyvalence de Tap to Pay sur iPhone, et dans une région aussi diversifiée que le Canada, nous sommes impatients de permettre aux entreprises de toute taille d’effectuer facilement des transactions d’un océan à l’autre avec un simple iPhone ».

Le service a fait ses débuts aux États-Unis en 2022 puis a été lancé dans d’autres pays, dont la France, les Pays-Bas, le Brésil, l’Australie, le Royaume-Uni et d’autres.