Tap to Pay, qui transforme l’iPhone en terminal de paiement (TPE), continue son expansion en débarquant aujourd’hui au Japon. Le service a fait ses débuts aux États-Unis en 2022 puis a été lancé dans d’autres pays, dont la France, les Pays-Bas, le Brésil, l’Australie, le Royaume-Uni et d’autres.

Avec Tap to Pay, un commerçant peut simplement utiliser son iPhone pour encaisser les clients. Il suffit de poser la carte bancaire sur le smartphone pour effectuer un paiement sans contact ou utiliser un service comme Apple Pay avec son iPhone ou Apple Watch. Cela fonctionne également avec les autres plateformes, dont Google Pay et Samsung Pay.

Au Japon, Tap to Pay est compatible avec les cartes American Express, JCB, Mastercard et Visa. Les premières plateformes japonaises à supporter le système sont GMO Financial Gate, Recruit, Air Pay Touch et Square POS. Apple ajoute que la plateforme Adyen sera également compatible d’ici quelques mois.

« L’iPhone peut désormais être utilisé comme terminal de paiement sans matériel, ce qui réduit le coût de la prise en charge des paiements électroniques pour les entreprises japonaises et offre aux clients une expérience de paiement sans contact simple, sécurisée et privée. L’expérience de paiement sans contact est simple, sûre et confidentielle », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay.

À l’instar des autres pays, il est nécessaire d’avoir un iPhone XS au minimum pour pouvoir utiliser Tap to Pay.

