L’iPad Pro M4 est le produit le plus fin jamais créé par Apple avec ses 5,1 mm d’épaisseur. Et ce ne que le début, avec le fabricant qui compte également réduire l’épaisseur d’autres produits, dont l’iPhone 17.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’iPad Pro M4 est « le début d’une nouvelle classe d’appareils Apple ». L’objectif pour Apple est de proposer « les produits les plus fins et les plus légers de leur catégorie ». Trois catégories sont évoquées.

La première n’est autre que le téléphone et plus exactement l’iPhone 17. Il y a déjà eu des rumeurs évoquant un « iPhone 17 Slim », à savoir un modèle plus fin que les autres avec un écran de 6,55 pouces. Il viendrait en quelque sorte succéder aux iPhone Plus puisqu’Apple déciderait d’arrêter cette gamme, à l’instar de la gamme mini.

La deuxième catégorie où Apple veut proposer des produits plus fins concerne l’ordinateur portable. Le MacBook Pro est devenu plus épais et plus lourd lors de sa dernière refonte en 2021. Celle-ci correspondait à la transition du MacBook Pro vers les puces Apple Silicon, ainsi qu’au retour de ports tels que MagSafe, HDMI et un emplacement pour carte SD.

Enfin, la troisième catégorie est la montre connectée. De précédentes informations de Gurman ont été l’occasion d’apprendre qu’une Apple Watch X était en préparation. Mais les détails ne sont pas nombreux à son sujet, si ce n’est que ce modèle proposerait un tout nouveau design.

Il n’y a pour le moment pas d’informations précises sur les dates de sortie des nouveaux produits plus fins chez Apple, si ce n’est l’iPhone 17 qui devrait logiquement débarquer en septembre 2025.