Le succès n’est pas réellement au rendez-vous pour le Vision Pro, ce qui pousse Apple à accélérer son travail sur un autre modèle qui sera moins cher. Un changement au niveau des écrans va être nécessaire pour baisser le prix et des détails se dévoilent aujourd’hui grâce à The Elec.

Apple a fait une demande d’information auprès de Samsung Display et LG Display concernant leurs capacités à produire des écrans OLED-on-Silicon (OLEDoS) pour un casque Vision Pro moins cher. Les dalles auraient une taille entre 2 et 2,1 pouces avec 1 700 pixels par pouce. Pour faire une comparaison, le Vision Pro existant a des écrans OLEDoS venant de Sony avec une taille de 1,42 pouce et 3 400 pixels par pouce.

Reste à savoir quel sera le prix du casque. En France, l’Apple Vision Pro sera commercialisé dès le 12 juillet avec un premier prix de 3 999 euros. Autant dire que ça pique. Diviser le prix par deux serait au moins un bon point. Mais cela signifierait tout de même de débourser 2 000 euros.

Bien sûr, il faut s’attendre à d’autres compromis que l’écran pour le Vision Pro moins cher. Apple utilisera moins de caméras, de capteurs et d’autres éléments. Une récente rumeur a également indiqué qu’il pourrait être nécessaire de relier son iPhone ou Mac au casque pour pouvoir l’utiliser. Ainsi, c’est l’iPhone ou le Mac qui s’occuperait des tâches grâce à son processeur. Le Vision Pro existant a la puce M2, le produit se veut autonome.