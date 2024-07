L’application Photos sur iOS 18 gagne un nouvel album qui va tout particulièrement intéresser les personnes qui ont des photos ou des vidéos ayant été perdues ou endommagées. Il sera possible de les récupérer. Cela concernera également macOS Sequoia.

Photos sur iOS 18 pourra récupérer certaines photos/vidéos

Le nouvel album a pour nom « Recovered » en anglais. Le nom français exact n’est pas encore connu, mais il se pourrait que ce soit « Récupérées ». Apple indique que cette fonctionnalité permet d’identifier et de localiser les photos et vidéos précédemment perdues ou endommagées, et de les faire apparaître dans le nouvel album « Récupérées » de l’application Photos. Le nouvel album coexiste avec l’album « Supprimées récemment » existant.

De plus, Apple fait savoir que lorsque vous mettez à jour vers iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, votre iPhone, iPad ou Mac analysera automatiquement les photos et vidéos récupérables.

Dans certains cas, une photo ou une vidéo peut être perdue et/ou endommagée. Par exemple, cela peut se produire en raison d’un problème de corruption de la base de données ou lorsque vous prenez une photo et qu’elle n’est pas correctement enregistrée dans votre bibliothèque. Les applications tierces autorisées à gérer votre bibliothèque peuvent également entraîner la perte et/ou l’endommagement du contenu.

Si vous avez la bêta d’iOS 18 (pour les développeurs ou les testeurs publics) ou celle pour macOS Sequoia (pour les développeurs ou les testeurs publics), ouvrez l’application Photos. Défilez tout en bas et repérez la section « Autres ». Ici, un dossier « Récupérées » doit apparaître s’il y a un quelconque problème. S’il n’apparaît pas, alors aucun contenu n’est perdu ou endommagé. Et c’est une bonne chose.

Ce nouvel album intervient après un bug gênant qui était apparu avec iOS 17.5. Certains utilisateurs ont vu réapparaître dans leur photothèque des images supprimées depuis longtemps. Apple a déclaré par la suite que cela était dû à un problème de corruption de la base de données qui avait entraîné la réapparition des photos même après leur suppression.