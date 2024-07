Avec 3 594 milliards de dollars de capitalisation boursière, Apple (AAPL) est redevenue la première entreprise à la Bourse en ce qui concerne la valorisation, battant ainsi Microsoft et Nvidia.

Les trois sociétés se suivent à la Bourse, à tel point que Nvidia a été la première place il y a quelques semaines et Apple était à la troisième. Mais le fabricant d’iPhone a réussi à repasser devant avec ses 3 594 milliards de dollars de valorisation. Microsoft est deuxième avec 3 373 milliards de dollars et Nvidia est troisième avec 3 159 milliards de dollars.

Le récent gain pour Apple est en partie lié à une note des analystes de la banque Morgan Stanley. Ils ont indiqué hier être plus que confiants pour Apple Intelligence et sont persuadés que l’IA va booster les ventes d’iPhone et d’iPad. Cela a naturellement rassuré les marchés et cela se ressent au niveau de l’action AAPL.

Selon les dires des analystes, il y a 1,3 milliard d’appareils Apple en circulation et seulement 8% sont compatibles avec l’IA. Dans le cas des iPhone, cela concerne uniquement les iPhone 15 Pro et Pro Max. Ils s’attendent par ailleurs à ce qu’Apple vende près de 500 millions d’iPhone au cours des deux prochaines années. D’autre part, ils ont relevé leur objectif de prix pour les actions de la société de 216 à 273 dollars.

Aujourd’hui, l’action Apple est à 234,96 dollars à l’ouverture des marchés.