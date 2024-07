Ça se précise un peu plus pour le design de l’iPhone 16, avec une photo qui dévoile les changements à l’arrière en ce qui concerne le bloc photo et les coloris.

La photo, publiée par Sonny Dickson, montre des iPhone 16 factices avec le bloc photo qui comprend deux capteurs ayant la particularité d’être alignés à la verticale. Jusqu’à présent, les iPhone non-Pro avaient deux capteurs photo en diagonale. Mais les rumeurs ont déjà annoncé que cela devait changer cette année, essentiellement en rapport avec l’enregistrement de vidéos spatiales pour l’Apple Vision Pro.

En effet, deux capteurs doivent à la verticale pour un tel enregistrement selon les dires d’Apple. C’est pour cela que les récents iPhone Pro et Pro Max peuvent profiter de la fonctionnalité. Avec l’iPhone 16, les modèles standard et Plus y auront également le droit.

La photo est également l’occasion de découvrir de nouveaux coloris. Selon les rumeurs, l’iPhone 16 sera disponible en bleu, rose, blanc, noir et vert. En comparaison, l’iPhone 15 est proposé en bleu, rose, jaune, vert et noir.

Les iPhone 16 et 16 Plus auront également d’autres changements, dont la puce A18 (permettant notamment l’accès à l’IA Apple Intelligence), un nouveau bouton Capture, le bouton Action (déjà disponible sur les modèles Pro) et plus encore. Apple annoncera ses nouveaux téléphones en septembre lors d’une keynote. Malheureusement, Apple Intelligence ne sera pas prête au lancement et il faudra attendre iOS 18.1 en octobre. Une bêta est déjà disponible pour les développeurs.