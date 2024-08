Toutes les sociétés tech investissement beaucoup dans l’intelligence artificielle et cela inclut Apple. Tim Cook, le patron du fabricant d’iPhone, a évoqué ce sujet à CNBC en marge de la publication des résultats financiers.

« Ce que nous avons fait, c’est redéployer vers l’IA un grand nombre de personnes qui travaillaient sur d’autres choses », a déclaré Tim Cook. « Du point de vue du data center, comme vous le savez, nous avons une approche hybride. Nous avons donc nos propres centres de données et nous travaillons en partenariat avec d’autres. Ainsi, les dépenses d’investissement figureraient dans les comptes des partenaires, et nous paierions les dépenses », a ajouté le dirigeant.

Il ne donne cependant aucune donnée financière précise pour tout ce qui touche Apple Intelligence. « Nos résultats de ce trimestre intègrent certainement une augmentation d’une année sur l’autre du montant que nous consacrons à l’IA et à l’intelligence d’Apple », a-t-il également indiqué.

Apple a déclaré des paiements de 2,15 milliards de dollars pour les biens immobiliers, les installations et les équipements au cours du trimestre qui s’est achevé, soit une augmentation de 8% par rapport aux trois premiers mois et d’environ 3% par rapport à l’année précédente. Certains de ces investissements en capital ne concernent pas l’IA, mais d’autres opérations d’Apple.

Apple Intelligence est d’ores et déjà disponible (de façon limitée) avec la bêta d’iOS 18.1 et de macOS 15.1. Il faudra attendre octobre pour l’avoir en version finale. Attention toutefois : il faut un iPhone récent (iPhone 15 Pro ou Pro Max) pour en profiter et ce n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne ou en Chine, du moins au lancement.