Quelles sont les Apple Watch qui se vendent le mieux ? Le cabinet CIRP s’est penché sur le sujet et dévoile les parts de chaque modèle. L’Apple Watch Series 9 domine très largement.

Au deuxième trimestre de 2024, l’Apple Watch Series 9 avait une part de 43% aux États-Unis. Ce modèle a vu le jour en septembre 2023. La montre est suivie par l’Apple Watch Series 8 avec une part de 19%. Sortie en 2022, elle est toujours disponible à l’achat chez certains commerçants. Le podium se termine avec l’Apple Watch SE et ses 12%.

On retrouve ensuite l’Apple Watch Ultra 2 avec 11%. Elle est suivie par le modèle précédent, à savoir l’Apple Watch Ultra de première génération. Sa part est de 9%. Enfin, le modèle Nike, une forme des Series 8 et 9, a eu une petite part avec 5%.

CIRP indique :

La répartition des modèles d’Apple Watch est assez similaire à celle des ventes d’iPhone et d’iPad, bien que les ventes des modèles Ultra les plus chers soient moins nombreuses (20% au total). Pour l’iPhone et l’iPad, les modèles les plus chers représentent généralement un quart ou plus des ventes totales.