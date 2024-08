Le mois prochain, Apple annoncera ses iPhone 16, mais il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’ils aident à augmenter les ventes. En effet, ce sont les iPhone 17 qui donneront un coup de boost selon l’analyste Jeff Pu.

Des améliorations légères avec les iPhone 16

L’analyste estime que les améliorations que l’on retrouvera sur les iPhone 16 ne seront pas énormes, ce qui ne devrait pas forcément pousser le grand public à acheter à tout prix les nouveaux smartphones. Les rumeurs annoncent :

Écrans OLED plus grands de 6,3 et 6,9 pouces pour les iPhone 16 Pro et Pro Max (contre 6,1 et 6,7 pouces aujourd’hui)

Nouvelle disposition du bloc photo à l’arrière sur les iPhone 16 et 16 Plus pour réaliser des vidéos spatiales pouvant être vues sur l’Apple Vision Pro

Arrivée du bouton Action sur les iPhone 16 et 16 Plus

Puce A18 avec 8 Go de RAM sur tous les modèles (avec une puce un peu plus puissante sur les modèles Pro)

Wi-Fi 7 sur les iPhone 16 Pro et Pro Max

Zoom optique x5 sur l’iPhone 15 Pro (aussi sur l’iPhone 16 Pro Max, mais c’est déjà présent sur l’iPhone 15 Pro Max)

Capteur photo ultra grand-angle de 48 mégapixels sur les iPhone 16 Pro

Nouveau bouton Capture pour prendre des photos et vidéos

Il y a aussi le fait que tous les modèles vont supporter Apple Intelligence. Mais l’impact qu’aura l’IA sur les ventes reste à déterminer, surtout que plusieurs fonctionnalités seront absentes au lancement, tout particulièrement dans les pays de l’Union européenne.

Les iPhone 17 à la rescousse

C’est là qu’interviennent les iPhone 17 pour aider à améliorer les ventes. Jeff Pu parle du nouveau design, d’un capteur photo frontal de 24 mégapixels, d’un nouveau capteur périscopique de 48 mégapixels pour un zoom optique encore plus performant sur les iPhone 17 Pro, d’une Dynamic Island plus petite sur l’iPhone 17 Pro Max et de 12 Go de RAM partout.

D’autre part, l’analyste note que les propriétaires des iPhone 12 vont commencer à changer de smartphones. Pourquoi ce modèle en particulier ? L’iPhone 12 était considéré comme un supercycle en raison des améliorations telles qu’un nouveau design, la 5G et MagSafe. Les études montrent que la plupart des utilisateurs conservent leur iPhone jusqu’à trois ans avant d’en acheter un nouveau – et comme l’iPhone 12 commence (doucement) à montrer des signes de vieillesse, les propriétaires de ce modèle voudront probablement le mettre à niveau l’année prochaine.

Aussi, les rumeurs parlent d’un iPhone 17 Slim/Air qui sera très fin par rapport à la génération existante. Ça pourrait là encore attirer du monde. C’est en tout cas ce que pense l’analyste, évoquant le facteur de la nouveauté.