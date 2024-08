L’iPhone 17 Slim fait une nouvelle fois parler de lui, avec Mark Gurman de Bloomberg qui confirme aujourd’hui son existence. Le journaliste parle toutefois d’un iPhone 17 « Air ».

Un iPhone 17 Slim… ou Air

Apple va proposer des iPhone 16 cette année, mais il ne faut pas s’attendre à des changements notables par rapport aux iPhone 15 Pro. Les seuls éléments qui vont évoluer vont être les écrans plus grands (6,3 et 6,9 pouces) pour les iPhone 16 Pro et Pro par rapport aux 15 Pro et Pro Max (6,1 et 6,7 pouces), l’arrivée du bouton Action sur les iPhone 16 non-Pro, un nouveau bouton Capture pour les photos et vidéos, de nouveaux coloris et le support d’Apple Intelligence.

Il faudra attendre 2025 pour avoir un changement de design avec celui qui se fait pour le moment appeler iPhone 17 Slim ou Air. Depuis quelques années, Apple cherche à proposer quatre variantes de ses téléphones. En 2012, l’iPhone 12 mini a vu le jour, mais ce ne fut un succès commercial. Apple a ensuite proposé l’iPhone 14 Plus, mais là encore les ventes n’ont pas suivi. Apple va donc faire une nouvelle tentative avec ce modèle Slim ou Air en 2025.

Le smartphone sera plus fin que les autres. Il sera situé entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro au niveau de la gamme. Apple espère que la finesse sera un argument de vente suffisant pour pousser les consommateurs à s’intéresser à ce modèle.

À l’avenir, Apple veut que les modèles Pro soient également plus fins qu’actuellement. Mais il va falloir patienter : un iPhone Pro fin n’arriverait pas avant 2027.

D’autre part, Gurman dit qu’Apple travaille aussi bien sur un iPhone pliable que sur un iPad pliable. Mais l’entreprise miserait d’abord sur la tablette. La priorité est plus importante que pour le téléphone. De récentes rumeurs ont suggéré une sortie en 2026.