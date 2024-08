Apple a pris la décision de licencier 100 employés au niveau de sa section s’occupant des services, rapporte Bloomberg. Il s’agit de la quatrième vague de licenciements en 2024 chez la société.

4e vague de licenciements chez Apple en 2024

Les licenciements concernent certains postes d’ingénieurs, et les coupes les plus importantes ont été effectuées dans l’équipe responsable de l’application Apple Livres et de l’Apple Bookstore (qui vend des livres numériques). D’autres équipes ont également été touchées, dont celle qui s’occupe d’Apple News pour traiter de toute l’actualité.

L’application Apple Livres n’est plus une priorité pour l’entreprise, qui ne la considère pas comme un élément majeur de sa gamme de services. Elle devrait malgré tout bénéficier de nouvelles fonctionnalités au fil du temps. Quant à Apple News, les licenciements ne sont pas le signe d’une perte d’intérêt pour ce service.

Il faut savoir que les licenciements ne sont pas fréquents chez Apple si l’on compare avec ce qui se passe chez d’autres entreprises de la tech. Néanmoins, il s’agit de la quatrième opération en 2024. Apple a précédemment licencié des centaines d’employés qui ont travaillé sur la voiture Apple Car, sachant que le projet n’est plus d’actualité. Il y a également eu des départs dans l’équipe chargée de créer des écrans MicroLED. Aussi, une équipe de 121 employée à San Diego se focalisant sur Siri et l’IA a été arrêtée en début d’année.

La plupart des suppressions d’emploi ont eu lieu au sein de l’organisation chargée des applications, dirigée par Roger Rosner, vice-président de longue date. Les employés ont été informés qu’ils disposaient de 60 jours pour trouver un autre emploi au sein d’Apple avant d’être complètement licenciés. Certains travaillaient au sein de plusieurs équipes, de sorte que d’autres secteurs ont également été touchés de manière indirecte.

Au dernier trimestre, les services représentaient 22% du chiffre d’affaires total d’Apple à 24,21 milliards de dollars. En comparaison, la part était de 10% il y a 10 ans.