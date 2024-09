Huawei n’a pas peur d’Apple, pas du tout même. Le constructeur chinois a décidé de faire l’annonce d’un nouveau smartphone pliable quelques heures à peine après la présentation des iPhone 16.

Apple a déjà annoncé que sa keynote pour les iPhone 16 aura lieu le 9 septembre à 19 heures (heure française). Pour Huawei, le rendez-vous sera le 10 septembre à 8h30 (heure française). La présentation se fera en Chine.

À quoi s’attendre ? Huawei dévoilera un nouveau smartphone pliable qui aura la particularité d’avoir un écran de 10 pouces une fois déplié. D’ailleurs, le format va changer des modèles existants de Samsung et d’autres marques. Nous connaissons déjà les téléphones pliables qui s’ouvrent et ferment comme un livre. Il y a deux volets. Chez Huawei, ce sera trois volets.

Les images de l’appareil qui ont fait l’objet d’une fuite montrent bien un design à trois volets et un grand écran lorsqu’il est ouvert.

De plus, le patron de la branche consommateurs de Huawei, Richard Yu, a indiqué que l’événement verra le lancement du « produit le plus important, le plus innovant et le plus perturbateur » de la marque. Le dirigeant est même allé jusqu’à dire qu’il s’agissait d’un produit « faisant date » que les fabricants concurrents ne peuvent pas fabriquer.

Autant les iPhone 16 seront disponibles un peu partout dans le monde, autant le smartphone pliable de Huawei sera réservé à la Chine, au lancement du moins.

Selon les dernières données en date, Huawei est le quatrième vendeur de smartphones en Chine. Apple est tombé à la sixième place.