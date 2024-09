Apple fait partie des entreprises qui ne respectent pas le DMA selon des associations européennes de consommateurs. Il s’agit du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), qui comprend UFC-Que choisir dans le cas de la France. Google, Amazon, Meta, ByteDance (TikTok) et Microsoft se font aussi taper sur les doigts.

Un manque de respect du DMA par Apple

Le BEUC liste les éléments suivants concernant Apple et le non-respect du DMA :

Apple prend des mesures inutiles pour empêcher ou dissuader les utilisateurs de passer à d’autres magasins d’applications ou de télécharger des applications en dehors de l’App Store.

Apple ne permet pas aux consommateurs de modifier facilement leurs paramètres par défaut.

L’écran de choix du navigateur d’Apple ne fournit pas suffisamment d’informations pour que les consommateurs puissent faire un choix efficace, et l’écran de choix est « déroutant, complexe et crée des frictions négatives ».

Apple utilise un langage non neutre pour dissuader les consommateurs de choisir d’autres services de paiement ou de s’abonner à des services moins chers en dehors d’une application. Cela fait référence aux écrans de divulgation qu’Apple présente lorsque les consommateurs utilisent des paiements alternatifs.

Apple ne permet pas aux utilisateurs de désinstaller facilement les applications d’Apple, et bien que Safari puisse être supprimé d’ici la fin de l’année 2024, Apple était tenu de permettre cette fonctionnalité d’ici le mois de mars.

Apple ne fournit pas de rapports de conformité adéquats à la Commission européenne et a retardé la mise en œuvre de certaines de ses mesures de DMA, ce qui constitue une « violation flagrante » de la DMA.

Des améliorations dès iOS 18

Il se trouve qu’Apple a récemment annoncé plusieurs changements qui répondent aux critiques du BEUC. Les Européens pourront définir de nouvelles applications par défaut pour téléphoner, la messagerie, la navigation (GPS), etc. Les applications Safari, App Store, Messages, Appareil photo ou encore Photos pourront être supprimées. Aussi, Apple améliorera l’écran de choix du navigateur. Ce sera en place avec iOS 18.

Les associations européennes de consommateurs reconnaissent justement qu’Apple va faire des modifications, mais précisent tout de même qu’elles nécessiteront d’être évaluées. De plus, le BEUC est d’avis qu’Apple prend beaucoup trop de son temps pour se conformer au DMA et mettre en place les changements attendus.

Outre Apple, le BEUC a ciblé les publicités interservices et l’interopérabilité des messageries de Meta, les préférences dans les résultats de recherche de Google et l’utilisation des données personnelles à travers les services, les préférences d’Amazon pour ses produits et la difficulté de se désabonner des services, la mise en œuvre du consentement aux données personnelles de TikTok et l’écran de consentement des clients de Microsoft pour l’utilisation des données à travers les services.