Une image partagée sur les réseaux sociaux fait croire qu’Apple a publié accidentellement une image de l’Apple Watch Series 10 avec la bêta d’iOS 18.1, quelques jours avant l’annonce officielle. Certains sites affirment que c’est bel et bien la montre. Mais non, ce n’est pas le cas.

La « fuite » vient à l’origine de Majin Bu, un leaker qui a partagé plusieurs contenus, mais qui ne vérifie pas toujours ses sources. Dans le cas présent, il indique que la bêta d’iOS 18.1 affiche l’Apple Watch Series 10 au moment de faire un appairage avec l’iPhone. On peut voir une montre qui n’a presque pas de bordures. Mais 9to5Mac explique qu’il s’agit d’un bug de rendu.

Based on what I've been told, Apple may have accidentally leaked the new Apple Watch 10, in fact when trying to pair an Apple Watch with an iPhone on iOS 18.1 this screen appeared which clearly showed an Apple Watch with a larger screen and ultra-thin edges never seen before pic.twitter.com/E2GSKvV3bc

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 5, 2024