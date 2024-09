Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max permettront de filmer en 4K à 120 images par seconde (FPS) selon les informations de 9to5Mac. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus n’y auront cependant pas le droit et resteront à 60 images par seconde.

Le fait de filmer en 8K avec les iPhone 16 Pro pourrait aussi être une réalité, bien que le support immédiat soit pour l’instant incertain. Apple a testé cette fonctionnalité, mais cela ne signifie pas obligatoirement que les résultats ont été positifs, au point de proposer le système aux utilisateurs.

Étant donné qu’une image 8K représente environ 33 mégapixels, le capteur principal et le capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels des iPhone 16 Pro seraient capables d’enregistrer des vidéos en 8K, mais pas le téléobjectif de 12 mégapixels. L’iPhone 17 Pro Max devant, selon les rumeurs, être doté d’un téléobjectif de 48 mégapixels l’année prochaine, il se pourrait qu’Apple attende 2025 pour proposer l’enregistrement en 8K.

Pour les iPhone 16 Pro, Apple proposera par ailleurs la prise en charge du format JPEG-XL pour la capture de photos avec ou sans perte, la mise en pause et la reprise de l’enregistrement vidéo dans l’application Appareil photo, la suppression du bruit du vent pour les vidéos, plusieurs nouveaux styles photographiques avec un meilleur apprentissage automatique pour préserver au maximum la bonne couleur de peau, et un nouveau mode pour la capture de photos spatiales qui peuvent être visualisées en 3D sur l’Apple Vision Pro.

L’annonce des iPhone 16 se fera lors de la keynote d’Apple du 9 septembre.