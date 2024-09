Les iPhone 16 et 16 Pro ne seront pas commercialisés avant le 20 septembre, mais certains ont déjà pu mettre la main dessus et proposent un déballage. C’est l’occasion de voir que la boîte comprend le strict minimum.

En ouvrant la boîte, on retrouve l’iPhone 16 Pro avec sa protection au niveau de l’écran, le câble USB-C pour la recharge, la documentation… et ça s’arrête là. Comme nous l’avions indiqué il y a quelques jours, il n’y a plus d’autocollants inclus dans la boîte. C’était déjà le cas il y a quelques mois pour les iPad Pro M4, iPad Air M2 et l’Apple Vision Pro. C’est maintenant au tour de l’iPhone.

iPhone 16 Pro Unboxing pic.twitter.com/oiUtk5F928 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 16, 2024

Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible d’obtenir les autocollants Apple, mais uniquement au moment d’acheter un iPhone 16 dans un Apple Store. Il faudra dans ce cas faire une demande au vendeur (les autocollants seront gratuits). Si vous l’achetez chez un revendeur comme Amazon, la Fnac, Darty ou Boulanger, vous n’y aurez pas le droit. Idem pour l’achat depuis l’Apple Store en ligne. Il n’existe pas une option pour réclamer les autocollants. La seule option est de se tourner vers les Apple Store physiques.

Apple a lancé les précommandes des iPhone 16 le 13 septembre. Selon les premières estimations, la demande est en recul pour les iPhone 16 Pro et Pro Max par rapport aux iPhone 15 Pro et Pro Max l’an dernier. Par contre, les iPhone 16 et 16 Plus ont progressé (tout particulièrement le second : +48%).