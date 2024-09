Après les vidéos, place aux photos spatiales qui peuvent désormais être prises sur les iPhone 15 Pro grâce à iOS 18.1. La nouveauté a fait ses débuts avec la bêta 4 du système d’exploitation, disponible pour les développeurs.

Apple avait annoncé le support de la prise de photos spatiales lors de la keynote des iPhone 16 et il s’avère que ce sera également disponible sur les iPhone 15 Pro.

En ouvrant l’application Appareil photo sur iOS 18.1, l’utilisateur a accès à une nouvelle section qui a pour nom « Spatial » et qui indique :

Enregistrez des photos et des vidéos spatiales d’une profondeur remarquable pour les visionner dans l’application Photos sur Apple Vision Pro. Pour de meilleurs résultats, maintenez l’iPhone en orientation paysage et stable pendant l’enregistrement. Les vidéos sont enregistrées à 30 images par seconde en 1080p. Une minute de vidéo spatiale représente environ 130 Mo. Une photo spatiale pèse environ 5 Mo.

New Spatial Mode in iPhone camera app on iOS 18.1 Beta 4 pic.twitter.com/17R2Q536mh

— Ben Geskin (@BenGeskin) September 17, 2024