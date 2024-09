Ce 20 septembre marque la commercialisation des iPhone 16. Et pour l’occasion, le célèbre Apple Store de la 5e Avenue à New York change un peu d’apparence pour ressembler au nouveau Siri d’Apple Intelligence.

Le cube en verre de l’Apple Store de la 5e Avenue affiche des couleurs arc-en-ciel. Il y a également la mention « iPhone 16 » qui apparaît, tout comme « Hello Apple Intelligence ». Il y a quelques mois, ce même Apple Store affichait un grand Apple Vision Pro pour marquer la sortie du casque de réalité mixte.

Tomorrow is glowtime for the iPhone 16 lineup at Apple Fifth Avenue! pic.twitter.com/5Sw0v5h8oC — Tim Cook (@tim_cook) September 20, 2024

Mais il y a une petite ironie avec la mise en avant d’Apple Intelligence pour les iPhone 16 : les smartphones sortent aujourd’hui… mais l’intelligence artificielle n’est pas disponible. En effet, il faudra attendre le mois d’octobre pour avoir iOS 18.1 et l’IA. C’est cette mise à jour qui activera les nouveautés. Mais pour les plus impatients, Apple a proposé hier la bêta publique d’iOS 18.1.

Une autre ironie est que Siri aura une nouvelle interface (celle avec les couleurs arc-en-ciel) et surtout une bien meilleure base de données grâce à Apple Intelligence. Mais cette nouvelle version de Siri ne sera pas disponible… avant plusieurs mois. Donc tout le marketing d’Apple mise en ce moment sur des fonctionnalités logicielles qui ne sont pas encore disponibles pour le public.

On ne parle même pas des utilisateurs dans les pays de l’Union européenne qui n’auront pas accès à Apple Intelligence sur iPhone, même avec iOS 18.1. Cela s’explique par le DMA. On peut espérer une arrivée en France et ailleurs en 2025, mais rien n’est assuré en l’état.