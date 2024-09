Une usine de Tata Electronics qui produit des composants d’iPhone en Inde a été temporairement fermée à la suite d’un incendie qui s’est déclaré le 28 septembre. L’usine se situe à Hosur dans le Tamil Nadu, un État au sud de l’Inde.

Selon Reuters, les autorités indiennes enquêtent sur les causes de l’incendie qui s’est déclaré dans l’usine de Tata Electronics et qui appartenait auparavant à Foxconn. La fermeture temporaire de l’usine devrait se poursuivre car il est peu probable que l’État autorise maintenant la reprise de la production.

L’incendie s’est déclaré dans une zone de stockage de produits chimiques et a été complètement éteint. Bien que 11 travailleurs aient d’abord souffert de suffocation, seuls deux d’entre eux sont encore hospitalisés et devraient bientôt sortir de l’hôpital. Cet incident est le dernier en date à concerner les fournisseurs d’Apple en Inde, alors que l’entreprise cherche à diversifier sa chaîne d’approvisionnement.

En réponse à l’incident, Tata a déclaré :

Un incendie s’est malheureusement déclaré dans notre usine de Hosur au Tamil Nadu. Nos protocoles d’urgence ont permis d’assurer la sécurité de tous les employés. La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête et les mesures nécessaires seront prises pour préserver les intérêts des employés et des autres parties prenantes.