Si les rumeurs sont bonnes, Apple annoncera plusieurs Mac avec la puce M4 en octobre, dont un nouveau MacBook Pro. Une nouvelle fuite vient « confirmer » quelques caractéristiques. Encore faut-il s’assurer que le leak soit bon.

Quelques caractéristiques du MacBook Pro M4

Le leaker ShrimpApplePro partage une image de ce qui serait l’autocollant présent à l’arrière de la boîte du MacBook Pro. Il liste les principales caractéristiques. Il est bon de noter que le leaker précise qu’il s’agit d’une information à prendre avec des pincettes.

On peut lire qu’il y a, sans surprise, la puce M4 sur ce nouveau MacBook Pro. Le côté intéressant est la RAM, puisqu’il y a 16 Go. Les MacBook Pro existants ont 8 Go de RAM par défaut et une rumeur a déjà indiqué qu’Apple proposerait 16 Go sur les modèles de base. Aussi, Apple proposerait trois ports Thunderbolt 4 contre deux sur le modèle existant.

L’autocollant indique par ailleurs qu’il y a 512 Go d’espace de stockage et qu’il s’agit du MacBook Pro de 14 pouces. On peut également lire que la puce M4 propose 10 cœurs pour le processeur (CPU) et 10 cœurs pour la puce graphique (GPU). En comparaison, la puce M4 de l’iPad Pro embarque 9 cœurs pour le CPU et 10 cœurs pour le GPU. Et pour la puce M3, ce sont 8 cœurs pour le CPU et 10 cœurs pour le GPU.

M4 14” Macbook Pro ?

Not confirmed, take it with a pin of salt. I got sent this. pic.twitter.com/kbIRYurndw — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) September 29, 2024

Une autre information concerne le coloris. On peut lire SPB, ce qui fait référence à Space Black (noir sidéral). En comparaison, le MacBook Pro existant avec la puce M3 est disponible en gris sidéral.

Enfin, un QR Code est présent sur la boîte du MacBook Pro. Apple a commencé à en mettre sur les boîtes des iPhone 16, ce qui renvoie vers son site pour aider l’utilisateur à configurer son téléphone.

Comme dit précédemment, il s’agit pour le moment d’une fuite incertaine. L’autocollant indique par exemple « Apple ID » alors que le nouveau nom est « Apple Account » (Compte Apple) depuis le lancement des iPhone 16. On verra bien avec ce qu’Apple annoncera d’ici quelques semaines.