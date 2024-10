Apple a cessé de signer iOS 18.0 au niveau de ses serveurs. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent plus installer cette version sur leur iPhone ou iPad. C’est valable aussi bien pour les mises à jour que pour les restaurations.

Il n’est plus possible d’installer iOS 18.0

Apple a annoncé iOS 18 en juin lors de la WWDC 2024. Il y a ensuite eu plusieurs bêtas tout au long de l’été puis une release candidate. La version finale est finalement arrivée le 16 septembre.

On retrouve plusieurs nouveautés avec iOS 18 : personnalisation de l’écran d’accueil, nouveau centre de contrôle, support du RCS (successeur du SMS), des améliorations pour iMessage, une application Photos revue, la possibilité de verrouiller l’accès aux applications avec Face ID, une application Mots de passe d’Apple et plus encore. Apple Intelligence est une autre grosse nouveauté, mais elle arrivera seulement avec iOS 18.1… sauf dans les pays de l’Union européenne.

Le 3 octobre, Apple a proposé iOS 18.0.1. Cette version est la dernière en date et est, bien évidemment, toujours signée au niveau des serveurs d’Apple. Vous pouvez l’installer normalement. Elle a proposé les correctifs suivants :

Dans certaines circonstances, l’écran tactile pouvait momentanément ne plus répondre sur les modèles d’iPhone 16 et d’iPhone 16 Pro.

La caméra pouvait bloquer lors de l’enregistrement d’une vidéo en mode macro sur la caméra ultra grand-angle en 4K avec l’option HDR désactivée sur les modèles d’iPhone 16 Pro.

L’app Messages pouvait se fermer inopinément lors de la réponse à un message avec un cadran d’Apple Watch partagé.

Les performances de certains modèles d’iPhone pouvaient être altérées en raison d’un problème avec l’allocation de mémoire.

La prochaine mise à jour sera iOS 18.1. Elle sera disponible ce mois-ci et la principale nouveauté sera le support d’Apple Intelligence. Mais comme indiqué précédemment, l’IA ne sera pas disponible dans les pays de l’Union européenne sur iPhone et iPad.