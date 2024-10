En interne, Apple estime que son intelligence artificielle a deux ans de retard par rapport à la concurrence, comme OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) et d’autres. Mais Tim Cook, le patron d’Apple, est confiant sur le long terme pour Apple Intelligence.

Lors d’une interview avec le Wall Street Journal, Tim Cook a reconnu qu’Apple Intelligence n’était pas la première IA. Mais il est persuadé qu’elle sera meilleure que les autres au fil du temps :

Cela nous va parfaitement de ne pas être les premiers. Il s’avère qu’il faut un certain temps pour obtenir des résultats vraiment excellents. Il faut beaucoup d’itérations. Il faut se soucier de chaque détail. Parfois, cela prend un peu plus de temps. Nous préférons sortir ce genre de produit et ce genre de contribution aux gens plutôt que de courir pour sortir quelque chose en premier. Si nous pouvons faire les deux, c’est fantastique. Mais si nous ne pouvons en faire qu’un, il n’y a pas de doute ici. Si vous parlez à 100 personnes, 100 d’entre elles vous le diront : il s’agit d’être le meilleur.

Nous n’avons pas été les premiers à faire de l’intelligence (artificielle), mais nous l’avons fait d’une manière que nous pensons être la meilleure pour le client.