Apple propose au téléchargement la release candidate (build 22R582) de watchOS 11.1 pour l’Apple Watch. Elle arrive une semaine après la bêta 7 et concerne pour l’instant les développeurs. La version équivalente pour les testeurs publics ne va pas tarder.

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version la semaine prochaine. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

Apple dit que watchOS 11.1 inclut des améliorations et des corrections de bugs, y compris un correctif pour un problème d’écriture des données sur les troubles respiratoires dans HealthKit pour certains utilisateurs.

Si votre avez la configuration dédiée pour recevoir les bêtas des développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez apparaître la release candidate de watchOS 11.1. Il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement et procéder à son installation.

Pour rappel, Apple a proposé hier la release candidate d’iOS 18.1, de macOS 15.1, de tvOS 18.1 et de visionOS 2.1. Ces mises à jour, avec watchOS 11.1, seront disponibles la semaine prochaine en version finale.