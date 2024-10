Apple propose aujourd’hui au téléchargement une nouvelle version de macOS 15.1. Elle arrive deux jours après la sortie de la version finale de la mise à jour pour Mac qui inclut notamment Apple Intelligence.

La nouvelle version de macOS 15.1 concerne ici l’iMac M4, le Mac mini M4/M4 Pro et les MacBook Pro M4/M4 Pro/M4 Max. Elle a pour numéro de build 24B2083. En comparaison, la version de lundi pour les autres Mac a pour numéro de build 24B83. Il ne faut pas s’attendre à des changements particuliers avec la « nouvelle » version, c’est seulement une prise en charge pour les nouveaux Mac annoncés cette semaine par Apple.

Les nouveaux Mac M4 sont d’ores et déjà disponibles à la précommande. La commercialisation se fera le 8 novembre. Ils embarquent par défaut macOS 15.0 (build 24A8332).

Comme dit précédemment, la principale nouveauté de macOS 15.1 est le support d’Apple Intelligence. Il est possible d’avoir l’IA en France, et ce dès maintenant, mais il faut passer son Mac en anglais, tout comme Siri. Quelques fonctions sont disponibles au départ, dont des outils d’écriture, une nouvelle interface pour Siri, des réponses intelligentes dans Messages et Mail, une fonction pour créer des diaporamas à partir de descriptions textuelles dans l’application Photos ou encore l’outil Clean Up pour effacer les objets indésirables sur vos photos.

Apple Intelligence en français sera disponible en avril 2025. À la même date, l’IA sera disponible sur iPhone et iPad en France et dans les autres pays de l’Union européenne.