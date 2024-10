La mise à jour iOS 18.1, disponible depuis peu au téléchargement, enregistre deux fois plus d’installations qu’iOS 17.1 l’année dernière à la même période. C’est Tim Cook qui révèle l’information et il peut dire merci à Apple Intelligence.

« Nous recevons déjà d’excellents commentaires de la part de nos clients et de nos développeurs, et nous disposons d’une statistique très précoce, qui ne porte que sur trois jours : les utilisateurs adoptent iOS 18.1 deux fois plus vite qu’ils n’ont adopté iOS 17.1 au cours du trimestre l’an dernier », a déclaré Tim Cook à CNBC, en marge de la publication des résultats financiers d’Apple.

Apple Intelligence attire donc du monde avec iOS 18.1. L’intelligence artificielle est disponible un peu partout dans le monde. Il faut toutefois avoir son iPhone ou iPad configuré en anglais américain. C’est la même chose pour Siri. Seuls les pays de l’Union européenne ne peuvent pas en profiter à cause du DMA, tout comme la Chine. Dans le cas de l’Union européenne, il faudra attendre avril 2025 avec (probablement) iOS 18.4.

En l’état, iOS 18.1 propose les premières fonctions d’Apple Intelligence. C’est assez limité. Il faudra attendre iOS 18.2, qui est actuellement en bêta, pour profiter d’une bien meilleure expérience avec notamment l’intégration de ChatGPT, Genmoji pour générer des emojis, Image Playground pour générer des images et plus encore. iOS 18.2 devrait d’ailleurs pousser davantage d’utilisateurs à mettre à jour leur iPhone et avoir Apple Intelligence, sachant que l’IA sera mieux fournie.