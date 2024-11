La Commission européenne annonce l’ouverture d’une enquête antitrust qui concerne Corning, le fabricant des verres Gorilla Glass qui sont utilisés sur de nombreux smartphones, dont les iPhone d’Apple. Le groupe américain est accusé de pratiques anticoncurrentielles.

De potentielles pratiques anticoncurrentielles pour Corning

L’enquête se concentre sur les préoccupations selon lesquelles Corning pourrait avoir abusé de sa position sur le marché en adoptant des contrats d’exclusivité visant à empêcher les fabricants de verre rivaux d’entrer en concurrence avec les constructeurs de smartphones. La Commission s’intéresse particulièrement aux accords qui obligeraient les fabricants à s’approvisionner auprès de Corning pour la totalité ou la quasi-totalité de leur verre alcalino-aluminosilicate spécialisé.

« Casser l’écran d’un téléphone portable est une expérience très frustrante et coûteuse. C’est pourquoi une forte concurrence dans la production du verre de protection utilisé pour protéger ces appareils est essentielle pour garantir des prix bas et un verre de haute qualité », a déclaré Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence, citée dans un communiqué. « Nous cherchons à savoir si Corning, l’un des principaux producteurs de ce verre spécial, a tenté d’exclure les producteurs de verre concurrents, privant ainsi les consommateurs d’un verre moins cher et plus résistant aux cassures ».

Il faut savoir que Corning n’est pas qu’un simple fournisseur pour Apple. En effet, le fabricant d’iPhone a investi 495 millions de dollars dans la société entre 2017 et 2021. Ce partenariat a notamment permis d’avoir le verre Ceramic Shield sur les iPhone. Apple présente ce verre comme la protection idéale pour ne pas avoir l’écran facilement fissuré. Apple assure même que c’est deux fois plus résistant que le verre des smartphones concurrents.

À l’arrivée, la Commission européenne veut savoir si les pratiques de Corning ont entraîné une hausse des prix et une réduction de l’innovation. Si l’entreprise est jugée coupable, alors elle risque une très lourde amende.