Avec iOS 18.2, Apple propose plusieurs fonctionnalités, dont la progression des téléchargements de Safari sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. Cela se repose sur les activités en direct (Live Activites).

Comme l’ont remarqué certains utilisateurs, vous pouvez lancer un téléchargement sur Safari puis verrouillez votre iPhone sous iOS 18.2. Dès que vous allumez l’écran, vous voyez le téléchargement en cours avec une barre de progression, ainsi que le poids. Il n’y a cependant pas d’information sur la vitesse de téléchargement.

Il est bon de noter qu’Apple se repose également sur la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et modèles plus récents. L’information sur le téléchargement s’affiche ici pour ceux avec un iPhone récent. Mais pour ceux qui ont un modèle antérieur, ce sera uniquement au niveau de l’écran de verrouillage, comme sur l’image ci-dessus).

Pour rappel, iOS 18.2 est disponible en version bêta. Cette version est surtout l’occasion d’avoir des fonctionnalités supplémentaires pour Apple Intelligence, dont l’intégration de ChatGPT, Image Playground pour générer des images, Genmoji pour générer des emojis, Image Wand pour transformer un dessin en une image, intelligence visuelle sur les iPhone 16 et de nouveaux outils de rédaction. Il y a aussi le support du RCS chez Free Mobile et Bouygues Telecom, du nouveau pour le service Localiser et plus encore.

La version finale d’iOS 18.2 sera disponible au mois de décembre.