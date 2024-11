Apple a mis en vente un nouveau bracelet à maillons pour Apple Watch qui a la particularité d’avoir un coloris or et de coûter 349 euros. Nous avions déjà eu un aperçu du bracelet en septembre lors de la présentation de l’Apple Watch Series 10.

Sans surprise, le bracelet à maillons est identique à ceux disponibles dans d’autres coloris. La seule différence ici est le choix d’Apple de proposer un coloris or. Il est bon d’insister qu’il s’agit simplement d’un coloris or, le bracelet reste en acier inoxydable.

Voici comment Apple le présente :

Fabriqué à partir d’un alliage d’acier inoxydable 316L, le Bracelet à maillons se compose de plus de 100 éléments. Le procédé d’usinage est d’une telle précision que la coupe des maillons d’un bracelet nécessite presque neuf heures. Le fermoir papillon exclusif s’intègre parfaitement au design de l’ensemble. Et plusieurs maillons sont dotés d’un mécanisme d’ouverture permettant d’ajouter ou de retirer facilement autant de maillons que vous le souhaitez, sans aucun outil spécial.

Si ce bracelet à maillons coloris or vous intéresse, il est disponible sur l’Apple Store en ligne à 349 euros pour les Apple Watch avec un cadran de 42 mm et celles avec un cadran de 46 mm. Aussi, Apple met en vente un kit pour bracelet à maillons or au prix de 49 euros.

Pour la livraison, ce sera entre le 12 et le 19 décembre pour le modèle de 42 mm, entre le 5 et le 12 décembre pour celui de 49 mm et à la même date pour le kit.