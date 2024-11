Trois clients d’Apple ont décidé d’attaquer en justice la société concernant les AirPods Pro et plus exactement le problème de grésillement. Ils estiment qu’Apple viole les lois californiennes de protection des consommateurs et fait de la publicité mensongère.

Un recours collectif contre Apple pour les AirPods Pro

Il y a quelques années, plusieurs utilisateurs des AirPods Pro s’étaient plaints de soucis concernant la réduction de bruit qui pouvait être moins bonne et d’éventuels grésillements. Apple avait alors partagé des conseils pour ceux qui avaient des problèmes. Il y avait notamment ces trois-là :

Assurez-vous que la dernière version du logiciel est installée sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac connecté

Vérifiez que votre appareil connecté est à proximité et qu’il n’y a pas d’interférence sans fil

Écoutez un son depuis une application différente pour voir si l’application d’origine n’est pas le souci

Autant dire que ce sont des conseils basiques et que cela ne change pas la situation si le problème est d’ordre matériel. Il a fallu attendre octobre 2020 pour le lancement d’un programme de rappel. Les clients concernés ont pu obtenir gratuitement un modèle de remplacement. Mais il y a un problème aujourd’hui : les modèles de remplacement se mettent à grésiller…

En conséquence, Apple fait désormais l’objet d’un recours collectif, les plaignants demandant une réparation en raison de la nature défectueuse des AirPods Pro. La plainte indique que les clients n’auraient pas acheté les AirPods Pro ou auraient payé moins cher si Apple avait clairement indiqué le défaut.

Apple est également accusé de publicité mensongère pour avoir mis en avant des caractéristiques telles que « qualité sonore supérieure » et « son pur et incroyablement clair », tout en sachant qu’il y avait un problème de grésillements et de parasites.

La justice doit maintenant décider si les arguments avancés ici tiennent la route et si cela se traduira par un procès.