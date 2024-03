La Coalition for App Fairness, un groupe qui recense Epic Games, Spotify, Deezer, Match (Tinder), Proton et d’autres, ont applaudi la décision du département de la Justice des États-Unis (DOJ) d’attaquer Apple, accusé de pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques avec notamment l’iPhone.

Rick VanMeter, directeur exécutif de la Coalition for App Fairness, déclare :

Avec l’annonce d’aujourd’hui, le ministère de la Justice prend fermement position contre la mainmise d’Apple sur l’écosystème des applications mobiles, qui étouffe la concurrence et nuit aux consommateurs et aux développeurs américains. La plainte du ministère de la Justice détaille la longue histoire de conduite illégale d’Apple, qui a abusé des lignes directrices de l’App Store et des accords conclus avec les développeurs pour augmenter les prix, soutirer des frais exorbitants, dégrader l’expérience des utilisateurs et étouffer la concurrence.

Le ministère de la Justice rejoint les régulateurs du monde entier, qui ont reconnu les nombreux préjudices causés par le comportement abusif d’Apple et s’efforcent d’y remédier. Au fur et à mesure de l’évolution de cette affaire dans les années à venir, il faut faire davantage maintenant pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles de tous les gardiens d’applications mobiles. Il est impératif que le Congrès adopte une législation bipartisane, telle que l’Open App Markets Act, afin de créer un marché libre et ouvert pour les applications mobiles.