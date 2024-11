Apple propose depuis cette semaine Final Cut Pro 11 sur Mac et l’une des nouveautés est la possibilité de transcrire les sous-titres des vidéos. Mais il y a un petit problème : cela se limite pour le moment à l’anglais.

Dans son guide d’utilisation de Final Cut Pro 11, Apple indique :

Vous pouvez ajouter des sous-titres à un projet pour, par exemple, le livrer avec un sous-titrage ou des sous-titres codés. Vous pouvez utiliser « Transcrire en sous-titres » pour créer des sous-titres automatiquement à partir de n’importe quel contenu audio en langue anglaise. Vous pouvez aussi créer des sous-titres manuellement, en ajoutant du texte dans l’éditeur de sous-titres ou en important des fichiers de sous-titre.

Cette limitation est quelque peu embêtante pour ceux qui veulent avoir des sous-titres automatiques sur les vidéos en français ou d’autres langues, surtout que d’autres applications et logiciels gèrent plusieurs langues.

Mais pourquoi cette limitation à l’anglais ? Apple indique que la fonctionnalité pour la transcription des sous-titres « fait appel à un modèle linguistique basé sur l’IA ». Il est donc possible que cela se repose sur Apple Intelligence et l’IA est pour l’instant uniquement disponible en anglais. Le support du français a déjà été annoncé, mais cela attendra avril 2025. Il y aura aussi le support pour l’allemand, l’anglais (Inde, Singapour), le chinois, le coréen, l’espagnol, l’italien, le japonais, le portugais et le vietnamien. De même, Apple Intelligence sera aussi disponible en France en avril 2025. Cela devrait normalement se faire avec iOS 18.4 et macOS 15.4